Maíra Cardi diz que Jade tem uma 'paixão embutida' por Arthur

Jade votou em Arthur na semana passada, quando era líder. Ele, no entanto, foi o menos votado na disputa com Douglas e Naiara, recebendo pouco mais de 3% dos votos. Jade e Arthur chegaram a conversar, mas o clima continua tenso entre eles.

Internautas não gostaram muito do comentário. Apesar de alguns terem concordado com a influenciadora fitness, a maioria a criticou. "Que vontade de votar para Arthur sair só para você de falar bobagem", disse um internauta. "Você vai tirar o prêmio dele desse jeito", opinou outro.

"Não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio de ela falar que sonha toda hora com ele... Coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão. Presta atenção, ela fica procurando ele com os olhos para chamar a atenção", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Maíra Cardi voltou a fazer sua avaliação sobre o Big Brother Brasil 22 (Globo) e afirmou, neste sábado (12), em um perfil do Instagram, que a atual líder do reality, Jade Picon, tem uma "paixão embutida" por seu marido, o ator Arthur Aguiar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.