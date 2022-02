Maíra Cardi diz que brincou ao citar 'paixão' de Jade por Arthur

"Não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio de ela falar que sonha toda hora com ele... Coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão. Presta atenção, ela fica procurando ele com os olhos para chamar a atenção", disse.

Esposa de Arthur Aguiar, Maíra tem acompanhado e comentado o dia a dia do reality e, neste sábado (12), chegou a afirmar que Jade, líder pela segunda seguida no programa, tem uma "paixão embutida" por seu marido, que deve ser alvo da jovem novamente.

Maíra, que participou do BBB 9, disse ainda, no Instagram, que se considera uma pessoa comum, mas percebeu que isso não é assim. "Nossos pesos e nossas medidas são sempre infinitamente maiores", afirmou ela, que disse desejar uma vida comum.

