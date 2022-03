Maíra Cardi cita 'estupro alimentar', é criticada e rebate afirmando que foi retirada do contexto

Recentemente, Maíra Cardi se entristeceu por causa de Arthur Aguiar comer pão no Big Brother Brasil 22 (Globo). "Amor, você não podia ter comido pão!", disse ela em um vídeo publicado nas redes sociais. "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se foram à toa. Trinta dias batalhando nesse corpinho para estar aí bonito, à mostra, para todo o Brasil ver. E você comeu pão! Não faça isso."

Por fim, Maíra foi mais direta aos críticos que alegaram que ela só estaria com vontade de vender seu curso de emagrecimento. "Eu comecei a minha empresa com R$ 800 e eu faço por mês milhões. Se eu faço milhões, se eu estudo para caramba, se eu cheguei onde eu cheguei, burra eu não sou. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo", finalizou.

"É isso que as mulheres fazem, comem para agradar e depois chegam em casa e choram por ferir o compromisso dela com ela mesma. E aí eu chamo isso de 'estupro alimentar'", emendou.

"Quando as pessoas decidem fazer dieta seja pela saúde ou estética estão no limite da dor, sofrimento. Por que a pessoa que te ama quer te fazer comer o que ela quer?", começou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, a influenciadora fitness e mulher de Arthur Aguiar, Maíra Cardi, 38, causa polêmica nas redes sociais. Em recente vídeo, ela aparece sendo forçada a comer algo que não deseja e compara esse fato, encenado com uma amiga, a um estupro. A fala mexeu com a internet.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.