Mahmoud Baydon é o primeiro eliminado do reality No Limite

Caso alguém desistisse, teria que passar o peso para outra pessoa da mesma equipe. Porém, Jéssica caiu no chão e deixou um dos pesos para trás. Com isso, a Carcará venceu e a Calango precisou eliminar um integrante.

Na manhã seguinte, eles disputaram a primeira Prova do Privilégio, que consistia em pegar troncos para rolar uma jangada até chegar em bases onde havia objetos como âncoras e redes, além de uma caixa com mantimentos.

Foram mostradas imagens da primeira noite deles no local. Sem abrigo, os participantes tiveram que lidar com uma chuva persistente. Além disso reclamaram dos insetos e da falta de coberta.

Por vencer a prova, eles ganharam uma caixa extra, além do mapa do melhor acampamento. Foi quando as duas equipes se separaram para montar seus respectivos acampamentos.

O episódio começou com os participantes chegando vendados à Praia Brava, locação no Ceará onde está sendo gravado o reality show. Como vários deles já se conheciam, alguns se surpreenderam ao descobrir que seriam colegas novamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mahmoud Baydon foi o primeiro eliminado da nova edição do reality show No Limite (Globo), que estreou nesta terça-feira (11). Assim, ele está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

