Maestro João Carlos Martins rege vizinhos para cantar músicas de Natal

Depois, o grupo começa a cantar músicas clássicas do período natalino sob a regência do maestro entre elas a canção "Papai Noel". Na legenda ele desejou boas festas. "E a tradição continua! Feliz Natal!"

No vídeo, o maestro aparece mexendo as mãos como se estivesse regendo uma orquestra e é recebido com festa pelo grupo. Eles gritam em coro "maestro'' e alguns se aproximam para abraçar Martins.

