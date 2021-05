'Mães de Verdade' reitera dom de Naomi Kawase para captar o mínimo

Os antigos entusiastas do trabalho da diretora japonesa podem sentir falta dos mergulhos panteístas que Kawase conseguia alcançar na primeira parte de sua obra. “Mães de Verdade”, no entanto, não abandona este projeto original, ao contrário.

Um segundo drama completa e expande a primeira parte. A experiência da maternidade da adolescente Hikari carrega os traços da dor, da perda, do abandono. Kawase percorre esta outra narrativa de uma perspectiva física, filmando o trabalho excepcional de interpretação de Aju Makita como se ela fosse um bloco de natureza, pedra ou árvore, arrancado do solo, atirado a fluxos visíveis e invisíveis.

Kawase reafirma aqui a capacidade de seu cinema de captar o mínimo, as nuances da intimidade, os temores, a expectativa ou as frustrações que aparecem na forma de uma reação, de vibrações. São modos de mostrar o aspecto indizível dos afetos, modos correspondentes ao que Kawase conseguia, nos primeiros filmes, quando filmava a natureza como mistério e força.

Depois de mergulhar na densidade de questões físicas e metafísicas relacionadas à vida e à morte, ao amor e ao sentimento do mundo, a cineasta busca em “Mães de Verdade” alcançar os afetos sob a ideia de maternidade. Para isso, cruza duas histórias em torno do pequeno Asato.

Sim, parece abissal a diferença entre os filmes da fase que culmina em “A Floresta dos Lamentos”, de 2007, e as realizações da diretora a partir de “O Segredo das Águas”, de 2014 . Sim, “Mães de Verdade” usa e abusa de planos em contraluz para quem gosta de ser cegado pela bela fotografia. Mas, sim também, o filme oferece asperezas e propõe desequilíbrios narrativos que, no conjunto, anulam sua pieguice.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.