Mãe do ator Rafael Vitti é vítima de extorsão e criminosos são presos em flagrante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Valéria Alencar Vitti, 55, mãe do ator Rafael Vitti e sogra de Tatá Werneck, foi vítima de extorsão de um casal que se passava por jornalistas. Os criminosos pediram dinheiro para a artista, através do WhatsApp, em troca de não vazar informações pessoais na mídia.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que os criminosos foram presos em flagrantes no último domingo (13), em Botafogo.

A entrega do valor seria realizada em frente a uma igreja no bairro localizado na zona sul do Rio, mas equipes da 10º DP foram até o local e capturaram o casal em flagrante.

De acordo com os agentes, a dupla enviou diversas mensagens por um aplicativo para a vítima informando que se o dinheiro exigido por eles não fosse pago eles iriam divulgar os áudios.

Os criminosos foram encaminhados para a audiência de custódia.

Valéria Alencar é casada com João Vitti desde 1996, e além de Rafael Vitti, 24, ela também é mãe de Francisco, 23.