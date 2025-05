Mãe de Virginia diz que foi pega de surpresa por separação

"Eu amo o Zé Felipe. Ele foi um excelente marido, é um excelente pai e excelente genro. Eu soube na mesma hora que vocês souberam. Eu não sabia que isso ia acontecer. Fiquei surpresa, fiquei sentida com essa notícia. Eles me ligaram", contou Margareth.

Horas antes do anúncio da separação, ela postou um story com a mensagem: "Na vida, haverá mais juízes que torcedores. Liberte-se do medo da opinião alheia e seja feliz."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Margareth Serrão, mãe de Virginia, afirmou nas redes sociais que foi pega de surpresa pelo fim do casamento da filha com Zé Felipe.

