Mãe de Ricardo Boechat, dona Mercedes morre aos 93 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dona Mercedes, mãe do jornalista Ricardo Boechat e do político Carlos Boechat, morreu neste sábado (22) aos 93 anos. A informação foi confirmada por Veruska Boechat, viúva de Ricardo. A causa da morte não foi revelada.

Em homenagem à sogra, a jornalista compartilhou fotos da família em suas redes sociais. "Hoje ela se despediu. A mulher que trouxe ao mundo o homem com quem eu quis me casar, o pai das minhas duas filhas. A mulher que quando eu ia me casar me perguntou: 'minha filha, você tem certeza de onde está se metendo?' A sogra que aparece no vídeo do nosso casamento dizendo: 'Veruska deu vida a Ricardo'."

Segundo Veruska, dona Mercedes já se preparava para partir e insistiu que a nora escolhesse um dos quadros bordados por ela em ponto cruz para ser seu. "Eu falei: quero esse da mãe com as duas filhas."

"Tenho certeza de que a essa hora ela já está abraçada com os três filhos que perdeu em vida. Nunca estamos preparados para ficar longe de quem amamos", terminou.

Dona Mercedes se casou com o brasileiro Dalton Boechat aos 17 anos. Na década de 1950, se mudou para o Brasil com o marido e os filhos.

Ela teve sete filhos e enterrou três. O jornalista Ricardo Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, na queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São Paulo, depois de realizar uma palestra no interior paulista. Ela deixa quatro filhos, dezessete netos e seis bisnetos.