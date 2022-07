Mãe de Marília Mendonça leva neto para show do pai Murilo Huff

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo, de dois anos, participou de um show do pai, em Goiânia. Na noite deste domingo (24), a mãe da cantora levou a criança no palco e se emocionou com o carinho do público. Ao som de "De Quem É a Culpa?", música da sertaneja, o cantor buscou o filho com a ex-sogra.

"Filho, você viu o tanto de gente cantando a música da mamãe?", disse, pedindo para a criança cumprimentar a plateia no microfone. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, disse que Léo estava estranhando a nova experiência, mas que a intenção era começar a mostrar mais do trabalho do pai e do legado da mãe, que morreu em novembro de 2021, em um acidente de avião.

"A gente já vai começar a preparar a cabecinha dele para contar para ele o que aconteceu, que ele não entende", afirmou. "Eu fico muito emocionada, graças a Deus e a vocês, que eu pude compartilhar essa dor com o mundo tudo que ameniza, o carinho de vocês com essa família aqui, que somos nós, ela [Marília Mendonça] iria ficar muito orgulhosa."

Na última sexta-feira (22), a cantora completaria 27 anos e isso também trouxe muita emoção para a mãe enquanto discursava no show. No dia, Murilo Huff homenageou a ex-namorada. "Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros... para nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande!", disse em publicação no Instagram.