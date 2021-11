Mãe de Marilia Mendonça homenageia filha ao som de música gospel

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marilia Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

"A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora, e a mulher que mais tem me ensinado nessa vida! Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida, tenho certeza disso, está na minha mente! Você agradeceu a Deus a todo segundo, pela oportunidade de ser "a mãe da Marilia Mendonça"! Por mais que eu queira transmitir em palavras a sua grandiosidade, eu não vou conseguir", destacou Maraisa.

Um dia antes de sua morte, na quinta (3), a cantora fez uma homenagem para a mãe, que comemorava aniversário na data. "Eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo. Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe [...] seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí... obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! Pra Sempre", escreveu Marilia.

Ruth destacou trecho da canção que diz: "Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor". Marilia Mendonça morreu na sexta (4) aos 26 anos em um acidente aéreo que tirou a vida de outras quatro pessoas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruth Moreira, mãe de Marilia Mendonça, se pronunciou sobre a trágica morte da filha na madrugada desta segunda (8) por meio de suas redes sociais. No Stories do Instagram, ela publicou uma foto ao lado da cantora, ao som da música gospel Jó, de Midian Lima.

