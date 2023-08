Mãe de Larissa Manoela diz que se afastou por causa de noivo e nunca quis dinheiro da filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fofocalizando (SBT), transmitida nesta segunda-feira (21). Após as declarações da atriz sobre o rompimento judicial com os pais, Silvana se emocionou e se defendeu sobre os ataques que vem recebendo, em gravação realizada na última sexta-feira (18).

Ela começou contando que veio a São Paulo, depois de dois anos e meio, que eles compraram a primeira casa da família na cidade. "A casa antes era muito diferente. De manhã, era 'Larissa, hora de ir pra escola'. E ela estava rezando, preparava café e levava para escola. Depois, voltava, fazia atividades aqui e quando dava horário, pegava na escola e levava para o SBT", relembra ela, sobre o período de 10 anos de contrato com a emissora.

"Ela sempre gostou muito do que fez, mas falamos que tinha que estudar, porque todas que trabalham tem que ter seriedade e notas boas", pontua. Silvana recorda que Larissa não dizia que ia ser artista, mas dava indícios. "Ela tinha dois anos, e até hoje é. Não sei se é isso que ela quer, e o tempo foi passando. Ela sempre vendo muito TV, e algo que sempre conto é que numa ocasião, quando cheguei da escola de noite, ela tava toda maquiada, com blusinha minha, uma bolsa, salto, e ela tava de costas, lembro como se fosse hoje: eu abri a porta e falei 'que linda'. 'Eu não vou, eu estou vindo de Brasília', respondeu a filha. 'Eu trabalho em Brasília, eu ganho 30 mil dólares'. Da onde uma menina de 3 anos... saía isso? Ela foi mostrando essa vontade, aptidão pra arte até que um dia fomos no supermercado e abordados por uma agenciadora de modelos, que convidou para seleção. Ela disse na hora que queria. Assim começou a história da Larissa, a Lari, que é minha filha."

No segundo dia em São Paulo, Larissa pediu calma para a mãe. "Vai dar tudo certo, essa é a vida que eu escolhi", recorda a mãe. "O dia que não quiser isso mais, tá tudo bem. Era 100 reais cada vez que ela ia fotografar, mas era muito bem-vindo. Uma criança de 8, 9, 10 anos, eu a acompanhava, abrindo novas seleções, pra manter, porque não daria pra nós sustentarmos com o cachê que ela ganhava. Quando não quiser mais, tudo bem, independente de valor."

Todos os trabalhos, desde a infância, foi combinado com ela, segundo Silvana. A mãe afirma que Larissa tinha consciência. "Sempre colocou valores, talvez quando era menor, ela não tivesse ideia de montante, de quantidade, mas a gente sempre falou pra ela tanto. Depois, quando ela era mais... madura, sempre falou pra ela. Lembro uma vez que falamos do cachê de um show, ela falou: 'Tudo isso?'".

Silvana também falou sobre ser acusada de narcisismo. "Não me considero essa mãe. Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, por amor, por cuidado, então se eu pequei foi por excesso", reforçou.

Roupas, maquiagens e, mais na fase recente, letras de música, figurinos de shows, figurinhos para se apresentar em locais públicos eram coisas pontuadas pela mãe. "àS vezes o menos é mais"

Em entrevista , Larissa reclama de liberdade de escolha. Silvana, então respondeu: "Esse cuidado foi em todos os aspectos, mas não para dominá-la, mas para orientar e, como mãe, lógico, receio do que pudesse acontecer. Sair de madrugada, sozinha, ou só mulheres, esse mundo perigoso."

"Como vou me arrepender? Posso ter errado, qual mãe não erra? Qual mãe não briga? Não faz isso ou aquilo. Acho que não existe. Sempre foi de personalidade muito forte. E o jeitinho dela, ela foi agressiva, mas ela sempre expunha a vontade dela."

Ela também falou sobre como se sentiu. "Não acreditei, não é a Larissa que tá aí, não é a Lari. Não é essa educação que a gente deu, não é isso que ela viveu a vida toda, não é ela. Eu acho que todo amor, carinho e o que fizemos tá dentro dela. Tenho certeza disso. É muito chocante, triste, desesperador você ouvir da filha, da pessoa que você gerou, pariu, que você criou, acompanhou em momentos felizes e tristes, de agonia, da maneira como tudo tá acontecendo, é muito pior do que aquela perda que você nunca mais vai ter pai e mãe do lado. Teve um ponto final. Mas não teve, talvez vírgula, reticências, tenho pedido a Deus que reverta essa situação."

Silvana recordou o último encontro, na casa da família na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Foi em abril, arrumando as coisas dela, perguntou se eu estava em casa. Fui lá, vi o carro dela. "Vem aqui pra gente conversar, mas ela não aceitou meu convite, meu pedido. 'Vem aqui'. Não deveria ter esse portão que tinha, porque ficamos cada uma de cada lado, não deveria ter esse portão físico e que nos separou."

"Lembro que a gente ficou nessa procura, e como ela não tinha tempo de estar junto, procurando, por causa das gravações. Levamos ela depois, e ela falou: 'Nossa, que linda, piscina, churrasqueira. Dá pra se mudar amanhã?'. Não dava, porque estávamos vendo. 'Dá pra fazer altas resenhas aqui'. Foi comprada com total conhecimento dela, terreno e casa, e foi comprada com venda da casa de Orlando. O dinheiro de Orlando foi pra compor pagamento. A venda de lá não daria pra pagar integralmente a casa do Rio. Tinha ciência da venda em Orlando, e ela deu ok."

Silvana fala que cada passa dado por ela e o marido era documentado. "Como ia comprar algo sem conhecimento dela? Embora a gente precisava ter certa autonomia, porque ela estava gravando e precisava de assinatura, tinha que ter alguém para depois de comunicado a ela, assinar. Por isso a divisão societária. Mas tudo é dela. Ela é filha única. Todo o patrimônio que foi construído durante esse tempo todo é dela."

Sobre o patrimônio, Silvana disse: "Está na casa nos EUA, na casa do terreno do Rio, apartamento, a casa aqui de SP, é o que foi comprado, é dela como falei, sempre vai ser. Nós não temos objetivo, necessidade, vontade, querer, ganância de ficar com isso. Isso é dela. Nós trabalhamos juntos com ela, mas é dela. Não é de ninguém mais."

Larissa afirmou que entregaria R$ 18 milhões e deixaria de ser sócia dos pais. Silvana e Gilberto tem até 1º de outubro para se posicionar. "Quando Larissa era menor de idade, foi aberto uma empresa em que ela, Gilberto e eu tínhamos igualitariamente 33%, ou seja, igual. As partes iguais, cada um. Quando ficou de maior, foi aberta outra empresa em que nós não somos sócios, é 100% dela. Aí se fez necessário colocar ela com 2% na primeira empresa. Somando a empresa em que ela é majoritária, 100% mais 2% da primeira, soma-se 102%. Essa primeira continua existindo, mas ela assume os recebimentos. Com maioridade, passou para a segunda empresa. Hoje não temos mais recebíveis. Ela tem acesso a isso."

"Ela tem conta bancária em que pai, eu e ela temos acesso. Ela tem acesso a essa conta que denominamos 'trejunto'. Quando ela fez 18, ela sempre teve o cartão de crédito black, entre outros cartões também. Cartão sem limite, tinha acesso a esse dinheiro. Ela tem bolsas caras, sapatos, tênis, carro, então nunca foi dito: 'você não pode comprar'."

E sobre o episódio de Larissa comprar milho na praia, Silvana defende: "Você acha mesmo que a Lari não teria 10 reais para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ou melhor, tem gente que acredita nisso de verdade? A Lari não ter 10 reais pra comprar um mate na praia. Com certeza, ela estaria com cartão, talvez ambulante não aceitasse, mas ela tinha dinheiro. Ela nunca ficou sem dinheiro"

"Eu gostaria de saber porque ela gravou esse áudio. Porque não é crível, de se acreditar"

"Ela podia comprar o que quisesse, de qualquer calor, inclusive carro. Bolsa, sapato, era mais caro que milho na praia."

A reportagem também questionou sobre o fato de Larissa ter constado que abriria um plano de saúde somente para ela. "Quando falar 'mãe', isso só vai ser um título de mãe". "Porque anteriormente estava conversando sobre escolha dela, futuro dela, e como mãe dei minha opinião como toda mãe fala, e ela simplesmente falou eu já fiz a minha escolha, como vocês fizeram a de vocês. Estou me descobrindo mulher, eu amo a pessoa e é isso que escolhi. Por seguinte eu falei aquilo. Sendo assim, não posso ser ouvida, quis dizer que, pelo jeito, só teria título de mãe, mas não uma mãe que falasse algo e ela pudesse ouvir, processar e entender o que tava falando, foi esse sentido. Não que eu não seria mãe. A conversa era outra. Era bem maior. Essa reposta, inclusive, acabou ali. Falei licença e pedi pra sair"

Sobre namoros, nunca foi um problema para eles. "Nunca foi problema, acolhemos namorado me casa, todos eles. Sempre tivemos contato e unir famílias", "Ela nunca foi proibida de namorar. Esse afastamento não foi do dia pra noite, foi acontecendo, não vai dar certo, coisa de mãe, intuição de mãe. E foi a primeira vez que ela não tava me ouvindo. Foi se afastando até que disse, 'essa é minha escolha'".

O comunicado que não era pra perder os pais, preferia perder os empresários. "Abriríamos mão, com certeza, e já era pensamento meu e do Gilberto de ir pisando no freio, deixando ela aos poucos, mas não da forma como aconteceu. Não conseguimos mais conversar"

Programa também recuperou uma entrevista que Larissa disse ter uma nova família, referindo-se a André. "Nova família... mas por que não uma família que se fosse todo em concordância, seria extensão. Não nova."

E recuperou viagem de ano novo. "A ruptura foi um pouco antes disso, quando nós viajamos já estava uma situação delicada. Fui para Orlando com ela e o noivo, mais alguns amigos, mas a situação já tinha se instaurado, foi bem desagradável, mas eu tava lá. Tinha convivência respeitosa, nunca houve atrito grave. Nem com ela, nem com ele. Por isso a surpresa da volta, no dia 17 de janeiro, se não me engano, foi depois que voltamos, foi uma conversa de mãe, mas em momento nenhum teve alteração de voz ou coisa parecida: nem dela e nem minha, nem do Beto."

Sobre o futuro, Silvana esclarece: "Quero que seja feliz, realizada, que seja mãe, mas eu gostaria de estar com ela como mãe, amiga, ouvinte que sempre fui."

"Sinceramente sim. Volto a falar,: intuição de mãe, só mãe sente, porque o elo que um filho tem com mãe é o fato de estar respirando dentro da barriga da mãe, através da mãe, é um elo muito forte". A repórter Chris Flores, então, conta que Silvana estava dobrando roupas quando chegou na casa dela. "As roupas que ela pediu para mandar para o Rio de Janeiro com todas as coisas dela, assim como tem um monte de coisa que ela pediu, bonecas, sapatos, desculpa. Eu nunca quis o dinheiro dela. Lari, te amo, sempre te amei e sempre vou te amar", afirmou a mãe, entre lágrimas.

Os pais de Larissa se defendem também que a retirada de R$ 5 milhões foi para ajudar no pagamento da casa no Rio de Janeiro. Além disso, o Fofocalizando reexibiu o print da briga com a mãe e a filha. "Foi exatamente no Natal, tem uma questão, essa mensagem. E Silvana diz que nem leu a mensagem inteira mesmo, agiu por impulso e diz que se arrepende", aponta.

A assessoria de Larissa Manoela diz que tudo já foi esclarecido nas entrevistas anteriores.