Mãe de Larissa Manoela diz que filha podia comprar o que quisesse: 'Em qualquer valor, inclusive carro'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma parte da entrevista que mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, deu ao SBT foi ao ar no programa Domingo Legal neste domingo (20). A pedagoga negou as acusações sobre abuso na administração de sua carreira e de seus bens, lamentou o rompimento da filha com ela e o pai, Gilberto Elias, e até debochou da pergunta da apresentadora Chris Flores com relação a falta de dinheiro alegada por Larissa até para comprar um milho na praia.

"Ah, Chris, você acredita mesmo que ela não tinha dinheiro para comprar um milho na praia? Que não teria R$ 10 na carteira?", explicou. A partir do momento que ela fez 18 anos, ela teve acesso ao cartão black, sem limite. Tinha a senha e acesso a esse dinheiro. Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse, de qualquer valor. Inclusive, carro. Bolsa, sapato, era bem mais caro que um milho na praia."

Silvana lembrou do último encontro com Larissa Manoela, em abril: "Estava lá, arrumando as coisas. Ela chegou e perguntou para o moço que trabalha em casa, no jardim. Quando eu ouvi a vozinha, fui lá, enxerguei o carro dela e falei: 'Lari, vem aqui pra gente conversar'. Mas ela não aceitou meu convite".

A entrevista dada a apresentadora do SBT foi concedida nesta sexta-feira (18), dois dias depois de Silvana ter conversado com a Folha. A edição completa da entrevista (que durou três horas) será exibida pelo Fofocalizando nesta segunda-feira (21).

Na terça-feira (15), Larissa foi informada pelo F5 que os pais tinham colocado à venda uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio. O casal pede R$ 10 milhões à vista no imóvel comprado por R$ 8 milhões no início do ano passado com parte do dinheiro da propriedade de Orlando, Estados Unidos. Em 2021, ela foi negociada por Silvana e Gilberto por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões, na cotação atual).

Recentemente, Larissa alegou que a negociação do imóvel em Orlando teria sido feita sem a sua autorização, o que acabou desencadeando o início de um desentendimento familiar, que agora veio a público. Depois de acusar os pais de abuso na administração de sua carreira e de seus bens, ela rompeu com os parentes e decidiu abrir mão de seu patrimônio, avaliado em R$ 18 milhões. Silvana e Gilberto ficaram com tudo. A atriz disse que vai reconstruir todo o seu patrimônio.