Mãe de Gil do Vigor diz que pediu desculpas para Karol Conká por vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor do BBB 21, disse que pediu desculpas para Karol Conká pelo vídeo que fez, ainda durante a exibição do reality, em que criticava a rapper.

"Eu cheguei pedindo desculpas pelo vídeo. Eu gravei aquilo no calor da emoção e depois quis apagar, mas, quando vi, já estava espalhado por toda a internet. Ela foi muito simpática comigo e respondeu que eu não tinha que pedir desculpas por nada. Que, se fosse com um filho dela, ela teria agido de forma muito pior", afirmou Jacira para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O vídeo teve uma grande repercussão nas redes sociais na ocasião.

Jacira completou que todos os ex-participantes que conheceu do BBB 21 foram muito simpáticos com ela. "Me dei especialmente bem com a esposa do Projota [Tâmara Contro]. Ela é uma mulher incrível e temos muitas coisas em comum", afirmou.

A mãe de Gil afirmou também que vai sentir muita falta do filho, que está de mudança para São Paulo e depois vai morar na Califórnia, onde vai fazer PhD. "Eu já chorei demais por conta disso, mas acho que vai ser importante para ele [..] De qualquer forma, estarei o tempo todo lá para fazer um cuscuz, uma galinhada ou algum outro prato que ele adora.