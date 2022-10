Mãe de Bia Miranda nega que tenha feito piada de abuso sofrido pela filha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O comportamento de Bia Miranda tem causado espanto nos outros concorrentes de A Fazenda 14, nos espectadores e até em sua família. Jenny Miranda, mãe da fazendeira da semana, publicou um desabafo nas redes nesta quinta-feira (13) negando que tenha ignorado a filha quando soube que ela tinha sido abusada sexualmente. Ela ainda a acusou de criar histórias para se vitimizar no reality rural da Record.

"Estou sem palavras para as notícias que estão chegando até mim sobre a Bia. Ela está confinada e dando declarações graves sobre um crime de abuso sexual. E eu, como mãe, estou me sentindo acorrentada", começou a influenciadora.

Jenny contou que em 2016 deu uma entrevista em que falava sobre abusos que sofreu na juventude e também sobre os cuidados que tomava para proteger Bia. "Na época, ela já tinha 12 anos, já sabia ler e viu a matéria, então por que ali ela não me contou, para que eu pudesse tomar as providências cabíveis? Muito tempo depois, Bia me contou. Ela me enviou uma mensagem e eu não duvidei", explicou.

"Perguntei como foi, onde foi e quem havia feito isso. Desde então, estou indo até o inferno para descobrir quem fez. Essa pessoa irá pagar muito caro. Não sei do que sou capaz de fazer com um abusador", disse.

Por fim, Jenny Miranda assumiu não gostar do comportamento da peoa no programa. "Não sei até onde ela pode ir para se vitimizar. Já brigamos muito por ela ter em casa esse comportamento que vocês estão acompanhando no programa. Sempre foi assim! Me enfrentando como mãe assim como enfrenta as pessoas lá dentro, sem respeito algum pelas pessoas."

Durante a formação da última roça na terça-feira (11), Bia Miranda revelou que sofreu abuso aos seis anos de idade ao responder Bárbara Borges, que a acusou de não ter educação. "Fui abusada com 6 anos de idade, fui queimada por cigarro quando era criança", disparou a neta de Gretchen, assustando os outros peões. Ela ainda disse que foi alvo de piadas da mãe após revelar ter sofrido abusos. "Ela ficou rindo e disse que era mentira", afirmou.

"Sinto muito por você", respondeu Bárbara, que foi cortada pela jovem de 18 anos. "Cala a sua boca que eu estou falando". Bia ainda brigou no programa ao vivo com Iran Malfitano e Thomaz Costa. "Sou baixa e subterrânea", emendou.