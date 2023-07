Mãe de Beyoncé tem casa invadida e perde quase R$ 5 milhões em dinheiro, diz site

Tina não estava em casa. O crime ocorreu na última quarta (5), mas só se tornou público agora. De acordo com o site, a polícia está conversando com os vizinhos e procurando novas imagens de outras câmeras para obter alguma pista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe da cantora Beyoncé, 41, Tina Knowles, 69, teve sua casa invadida e perdeu quase R$ 5 milhões e dinheiro que estavam num cofre. As informações são do site TMZ.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.