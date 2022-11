Mãe de Andressa Urach diz que genro mentiu ao dizer que ela ofereceu o filho para sacrifício

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mãe de Andressa Urach usou as redes sociais para rebater as acusações de Thiago Lopes, marido da influenciadora, que neste domingo (13) publicou um vídeo em que dizia que a ex-modelo está internada em uma clínica psiquiátrica após um surto psicótico.

De acordo com Thiago, Urach chegou a ameaçar a integridade física do filho Leon, de nove meses de idade. Em seu versão, ele diz que a família passou por uma situação "assustadora", já que Andressa teria manifestado o desejo de oferecer o bebê para um sacrifício religioso.

Em seu perfil do Instagram, Marisete De Faveri, mãe da influenciadora, disse que o genro não falou a verdade sobre o estado de saúde da filha e o acusou de ser o culpado pela situação. Ela não nega, no entanto, que Vanessa não esteja 100% sã.

"É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também", escreveu. Na semana passada, Marisete chegou a publicar um comunicado sobre o afastamento repentino de Andressa das redes e do convívio social, depois que fãs começaram especular o que teria acontecido com a ex-modelo.

A nota dizia o seguinte: "A empresária Andressa Urach, através de seus familiares, vem a público informar seu afastamento temporário, por determinação médica, de suas atividades profissionais, devido a uma questão de saúde que, neste momento, requer atenção integral. Em atendimento a essa determinação, ela ficará em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente restabelecida".

No vídeo cujo conteúdo está sendo contestado, Thiago pede o divórcio publicamente e dá detalhes sobre o que o levou a pedir a separação. Os dois estão juntos há dois anos. "Com o transtorno bordeline já era complicado, agora com mais esse problema fica inviável manter um relacionamento social, imagina um casamento?", diz.

Ela continua: "Por isso, estou ajuizando uma ação de divórcio com o pedido de guarda do Leon. Quero o divórcio. Consegui gravar uma boa parte das coisas que aconteceram durante o surto. Os médicos também foram testemunhas de toda a situação".