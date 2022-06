Madonna vai ao casamento de Britney Spears e repete selinho dado há 20 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 20 anos depois do beijo entre Britney Spears, 40, e Madonna, 63, no MTV Video Music Awards de 2003, a cena foi repetida no casamento de Spears com Sam Asghari, 28, na quinta (9). Isso porque a rainha do pop compareceu à festa e recriou o icônico momento que mexeu com o mundo naquele ano.

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Madonna usava um vestido longo e bastante colorido enquanto Britney vestia um vestido mais curto e vermelho.

Segundo o PageSix, uma fonte disse anteriormente que a cantora de "Like a Virgin" sempre teve uma fraqueza por Spears e até teria se oferecido para ajudar de alguma forma na questão da tutela da artista.

Mas nem tudo são flores. Jason Alexander, 40, primeiro marido dela, foi preso ao invadir horas antes o local onde aconteceria o casamento da cantora com Sam, nesta quinta-feira (9), nos Estados Unidos. Segundo o site EW, ele foi preso devido a um mandado pendente por ter violado uma ordem de restrição contra outra mulher.

Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa. Segundo a People, ele podia ser ouvido gritando o nome dela e afirmando aos seguranças que havia sido convidado para o casamento.

"Britney Spears me convidou aqui. Ela é minha primeira esposa, minha única esposa. Eu sou seu primeiro marido. Estou aqui para estragar o casamento", gritava Alexander.