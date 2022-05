Madonna pede encontro com papa Francisco para 'discutir assuntos importantes'

Recentemente, a cantora trocou farpas com o rapper 50 Cent. Ela publicou algumas imagens sensuais no Instagram, e Cent fez comentários e piadas sobre isso. Por meio da mesma rede social, Madonna desabafou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 63, usou seu Twitter para pedir um encontro com o papa Francisco, 85. O pedido inusitado aconteceu na noite desta quarta-feira (4) e a artista afirmou que gostaria de conversar alguns "assuntos importantes" com o religioso.

