Madonna ensaiava 12 horas por dia antes de internação

Com o nome "Celebration Tour", a turnê seria o grande retorno da artista aos estádios e arenas após "Madame X" em 2019 e 2020. A cantora pretendia comemorar o 40º aniversário de primeiro single de sucesso, "Holiday", e cantaria os hits que marcaram as quatro décadas de história.

Ela precisou ser levada às pressas para um hospital na cidade de Nova York no último sábado (24). A informação foi divulgada pelo site norte-americano Page Six. Além disso, a publicação informa que a cantora ficou intubada por pelo menos uma noite antes de ter o duto removido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 64, ensaiava 12 horas por dia antes de ser encontrada inconsciente e ser hospitalizada, revela fonte ao Page Six. A Rainha do Pop se dedicava aos mínimos detalhes para garantir coreografias impecáveis em sua próxima turnê mundial.

