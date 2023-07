Madonna deixa regras sobre fortuna de R$ 4 bilhões após internação

A cantora também teria proibido o uso de hologramas com a sua imagem em shows póstumos. Segundo o The Sun, Madonna é contrária ao uso de "truques baratos que podem manchar seu legado". As fontes ligadas a ela disseram que as críticas aos shows do holograma de Whitney Houston não devem se repetir.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.