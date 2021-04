Madonna defende proibição de armas de fogo nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 62, usou o Instagram para defender o controle de armas nos Estados Unidos. A mensagem compartilhada pela cantora neste domingo começou citando Adam Toledo e Daunte Wright, que foram mortos nos últimos dias, aos 13 e 20, respectivamente, pela polícia dos Estados Unidos.

"Os oficiais que os mataram estão sendo apenas acusados de homicídio culposo. Isto é loucura. Horrível. E ainda assim tornou-se normalizado em nossa sociedade", compartilhou a diva pop neste sábado (17). "Sim, pessoas matam pessoas, não armas. Mas a grande maioria das pessoas não é iluminada e as armas são muito fáceis de possuir", argumentou Madonna.

A cantora defendeu que se as armas fossem proibidas, "ninguém sentiria a necessidade de possuir uma arma para se proteger daqueles que têm armas". Ela disse, ainda, que policiais que matam, atiram e sufocam inocentes deveriam estar na cadeia.

"Eles deveriam ir imediatamente para a prisão pelo resto de suas vidas. Sem julgamento, sem sistema de justiça corrupto", finalizou Madonna. Além de chamar a atenção para as causas que defende, a cantora também se destaca por novidades relacionadas à sua vida pessoal. Um exemplo disso é a mansão que ela acaba de comprar em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O imóvel que pertencia a The Weeknd custou US$ 19,3 milhões (mais de R$ 110 milhões), de acordo com a revista People. A propriedade, que tem cerca de 1.165 metros quadrados, havia sido adquirida pelo cantor de R&B em 2017 por US$ 18,2 milhões (pouco mais de R$ 104 milhões). A casa estava à venda desde meados do ano passado por US$ 25 milhões (R$ 142 milhões), mas o preço foi baixando até encontrar a atual compradora.

Localizado em Hidden Hills, o imóvel fica em um terreno de três hectares. A casa principal tem sete quartos (sendo duas suítes master), além de sala de estar e de jantar, cozinha ampla e um bar. O hall de entrada tem pé direito duplo e uma janela de dois andares, pela qual a luz natural penetra no imóvel. As paredes têm detalhes em madeira e pedra.