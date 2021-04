Macaulay Culkin e Brenda Song anunciam nascimento do primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Macaulay Culkin, 33, famoso pelo filme "Esqueceram de Mim", e Brenda Song, 33, da série Zack e Cody, anunciaram o nascimento do primeiro filho, Dakota Song Culkin. A novidade foi confirmada nesta segunda (12) para a revista Esquire.

O bebê nasceu no 5 de abril, em Los Angeles, com 3,1 quilos. Ele recebeu o nome da irmã do ator, Dakota, que morreu atropelada aos 29 anos, em 2008, em Los Angeles. O casal divulgou apenas esta declaração para a Esquire após o nascimento: "Estamos muito felizes".

Macaulay e Brenda se conheceram no set do filme Changeland, na Tailândia, dirigido pelo velho amigo do ator, Seth Green. Eles foram vistos pela primeira vez juntos em julho de 2017.

Em entrevista à publicação, no ano passado, Brenda falou que era muito bom estar ao lado do de Culkin e ele diz o mesmo dela. "Você não pode ficar perto dele e não ser feliz", disse a atriz.

Brenda revelou ainda que quando sua mãe estava recebendo tratamento de câncer e parava para ver o casal, Culkin fazia coisas para agradar a sogra, como preparar sopa de legumes para ela que é vegetariana.

Em 2012, Culkin estava investindo na carreira de artista plástico e criou um coletivo chamado 3MB (Three Men and a Baby), ao lado dos amigos Toby Goodshank e Adam Green, com o qual inaugurou uma exposição na galeria Le Poisson Rouge, em Nova York, neste mês.

Culkin transformou seu apartamento de US$ 2 milhões em Manhattan em um estúdio de arte. Ele foi flagrado vestido com uma calça cheia de respingos de tinta pelas ruas de Nova York. O ex-astro mirim, no entanto, não estava confortável sendo alvo de paparazzi e tentou esconder o rosto.

Culkin ficou conhecido pelo papel de Kevin McCallister, protagonista do clássico "Esqueceram de Mim" (1990). Em 1998, ele ganhou um processo contra os próprios pais, então divorciados, por não terem administrado bem os ganhos que ele teve com a série de filmes.

Ele já foi preso por porte de maconha e substâncias controladas e foi testemunha de defesa de Michael Jackson, de quem ficou amigo na infância, no processo de abuso sexual de crianças.

Na vida amorosa, foi casado com a atriz Rachel Miner por quatro anos e, após o divórcio, namorou Mila Kunis por outros oito anos.