Lula revela torcida por Bruaca, da novela Pantanal, e diz chorar com o drama

"Presidente, não é raiva. É reiva", escreveu um seguidor no Twitter. "Ara", respondeu o petista. "Tá assistindo Globo agora?", questionou outro. "Se o Lula está com a Mary Bru, quem estará contra ela?", perguntou um fã da personagem.

Para Lula, a Bruaca vai voltar para casa e deve dar uma lição no marido. "Não precisa matar, não precisa atirar. Mas precisa dar uma lição naquele machista sem vergonha que não respeitou a mulher com quem viveu 30 anos", disse.

"Fiquei com uma raiva desgraçada quando aquele Tenório (Murilo Benício) expulsou de casa a mulher dele. Se estivesse lá, teria dado um cascudo nele", disse no palanque do Piauí, nesta quarta (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.