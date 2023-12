Luiza Possi lamenta morte de pianista de sua banda: 'Um dos dias mais tristes da minha vida'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luiza Possi usou as redes sociais este domingo (24) para lamentar a perda de um amigo: o pianista Ivan Teixeira. A causa da morte do músico, que acompanhava a cantora há 19 anos, não foi revelada. Possi só disse que Ivan morreu " de forma acidental", e que era uma das pessoas mais importantes de sua vida. "Queria estar aqui para dizer Feliz Natal, mas hoje é um dos dias mais tristes da minha vida", ela começou.

