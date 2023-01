Luiz Fernando Guimarães diz que não reconhece mais Cássia Kis

Ele disse aos jornalistas que conheceu a atriz durante as gravações das chamadas de fim de ano da Globo. "Eu conheci a Cássia em um momento muito único, nas chamadas de fim de ano eu fiquei apaixonado. Ela tem uma seriedade e falou uma coisa para mim: 'você tem que conhecer os meus filhos'", disse o ator lembrando do convite. "Nunca mais esqueci isso."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luiz Fernando Guimarães, 73, disse que não reconhece mais a atriz Cássia Kis, 65, que participou dos atos antidemocráticos que pedem intervenção militar no país. A afirmação do artista foi feita durante participação no programa Roda Viva (TV Cultura), na segunda-feira (23), para falar sobre sua recente autobiografia, carreira, família e situação da cultura no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.