Luísa Sonza pede fim de ataques após morte do filho de Whindersson

"Desenvolvi ataque de pânico. Minha família está sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte", revelou a cantora recentemente. "Victor quando ainda tinha show drive-in foi agredido com latinha e com agressões verbais por nada, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor tanta coisa que me magoou, mesmo."

O atual namorado de Sonza, Vitão, lamentou a morte de João Miguel. "Fiquei muito comovido e mexido hoje de manhã, quando vi a notícia do filho do Whindersson e da esposa dele", disse. "Tenho muita vontade de ser pai um dia, não imagino o que deve ser a dor de um pai e uma mãe de perder um filho assim."

Sonza chegou a publicar nas redes sociais um vídeo em que aparecia chorando muito e implorando que os ataques cessassem. "Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Parem com essa história! Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, parem com isso!", pediu.

