Luísa Sonza e Vitão vão se apresentar juntos no MTV Miaw; Sasha também marcará presença

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há dois dias do MTV Miaw 2020, que acontece nesta quinta-feira (24) às 22h, transmitido pelo canal da MTV Brasil e também a fanpage da emissora no Facebook, terá outras novidades além do formato remoto devido à pandemia do novo coronavírus.

Pela primeira vez com transmissões ao vivo, a cerimônia estará sob o comando das amigas Bruna Marquezine, 25, e Manu Gavassi, 27, e contará com participações inéditas e shows ao vivo das cantoras Ludmilla, Pabllo Vittar, Luan Santana, entre outros artistas, que mesmo de longe, irão performar. Uma das novidades divulgadas nesta terça-feira (22), em entrevista coletiva, é que o casal do momento Luísa Sonza e Vitão irão fazer uma apresentação da música "Flores", também com o cantor MC Zaac.

Marquezine e Gavassi deram alguns spoilers da premiação, que será recheada de memes, referências do mundo pop -como Britney Spears no Video Music Awards (MTV)- entre outras coisas. Animada com a oportunidade de ser apresentadora por uma noite, sonho da sua mãe que se concretizará, Bruna Marquezine afirmou que irá subir ao palco com outra amiga pessoal.

" A MTV não satisfeita em promover um encontro com uma amiga, resolveu promover o encontro com outra grande amiga minha que é a Sasha Meneghel", disse a artista. Jnto com Marquezine, Sasha irá anunciar o(a) vencedor(a) do prêmio Ícone MIAW, do qual Gavassi concorre.

Além de assumir o posto de TV Host e concorrente, Manu Gavassi vai se apresentar. Durante a coletiva, a cantora revelou que irá apresentar seu mais novo lançamento, a música "Deve ser horrível dormir sem mim", em parceria com a cantora Glória Groove. A performance também vai contar com a presença do músico Lucas Silveira, conhecido por integrar a banda Fresno. "Vai ser muito legal", garantiu ela.

As apresentadoras também comentaram sobre a novidade desta edição, que se preocupou em abordar questões sociais. O prêmio de impacto social "Transforma MIAW", será desmembrado em quatro subcategorias este ano, sendo elas; Transforma Vidas Pretas Importam, Transforma Herói na Pandemia, Transforma Todes Juntes e Transforma Nenhuma a Menos.

Para Bruna Marquezine, a iniciativa é importante e necessária. "É um retrato do que estamos vivendo no mundo hoje. Eu fico muito feliz que estamos fazendo parte desse momento", contou através do Zoom. Gavassi concordou com a amiga e ressaltou que é preciso dar destaque em questões como o combate ao racismo, homofobia, machismo e cuidado com o meio ambiente.

Com uma paixão em comum por premiações do gênero, as Hosts desse ano relembraram que a vontade de comandar uma cerimônia sempre foi um sonho divido por ambas. Ao F5, as duas disseram que não se inspiraram em apresentadores(as) específicos, mas prometem mostrar a bagagem de telespectadoras que adquiriram ao longo de suas vidas.

"Eu a Bruna assistimos todas e sempre comentamos. A gente até assustou a MTV por causa disso [risos]", afirmou Gavassi, "Sim, amamos muito e eu lembro que fiquei toda arrepiada quando a Manu relembrou um dia que a gente estava comentando de uma premiação e eu falei: 'Nossa deve ser muito legal apresentar'. E cá estamos nós", disse Marquezine.

O MTV Miaw 2020 terá 29 categorias, incluindo algumas novidades, como Apepê do Ano, Challenge da Vez, Clipão da p# [email protected] , DJ Lanso a Braba, Falou Tudo, Live das Lives, Live pra Tudo, Melhor clipe feito em casa, Melhor Participante de Reality, Meme de Quarentena, Ri Alto, Streamer BR e Tik Toker Absurdo.

A lista completa de indicados, entre eles Anitta, Ludmilla, Emicida, e Luísa Sonza, entre outros, foi divulgada pela emissora e pode ser conferida na íntegra aqui. As votações já estão abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter.