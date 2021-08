Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram indicações ao MTV MIAW 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Luísa Sonza, 23, e Pabllo Vittar, 27, lideram a lista de indicações ao MTV MIAW 2021 com nove cada uma. Dentre elas estão Álbum ou EP do Ano e Hino do Ano.

Anitta, 28, vem na sequência com oito indicações, dentre elas Artista Musical, Girl Boss e Hino do Ano. A premiação conta com 33 categorias e as votações já estão abertas pelo site miaw.mtv.com.br.

A quarta edição do evento, que deverá ocorrer em setembro, contará com uma novidade. Agora, a categoria Ícone MIAW premiará quem mais se destacou no ano. Concorrem nomes como o surfista Ítalo Ferreira, a ex-BBB Juliette, a atriz Larissa Manoela, a apresentadora Maisa e a ginasta Rebeca Andrade.

Para 2021, novas categorias entram na lista. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

Como em 2020, a premiação vai acontecer em estúdio seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A MTV ainda faz segredo sobre as atrações musicais e sobre quem vai comandar a festa.

A MTV LA já havia divulgado em junho a lista de indicados ao MTV MIAW Awards América Latina. As cantoras Karol G e Danna Paola lideram a preferência com seis e cinco indicações, respectivamente.

As cantoras dividem as indicações com Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Jhay Cortez, Gera MX, Lele Pons, Guaynaa e Tini.

Na categoria musical Artista MIAW, a mais celebrada, foram indicados Danna Paola, J Balvin e Karol G. Já Rosé, Blackpink, Seventeen e (G)-IDLE disputam a preferência no Domínio K-Pop.