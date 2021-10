Luísa Sonza é assaltada em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza, 23, foi assaltada na noite desta terça (12), em São Paulo. A assessoria da cantora disse que ela está bem, mas não divulgou detalhes do ocorrido.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, bandidos renderam Sonza e amigos que estavam com ela em uma farmácia. Eles levaram o celular dela e pertences de outras vítimas.

Antes do assalto, ela publicou vídeos no Stories do Instagram curtindo o show da Banda Melim, no Espaço das Américas, na capital paulista. Em algumas imagens, ela aparece no palco com a banda.