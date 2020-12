Luísa Sonza e Anitta respondem comentário de diretor de 'Modo Turbo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Luísa Sonza, 22, e Anitta, 27, criticaram o diretor do clipe "Modo Turbo", lançado na última segunda-feira (21), por comentários que ele fez sobre os bastidores do projeto. No Instagram, Marco Lafer, da produtora Alaska Filmes, afirmou que "discorda completamente da conduta profissional da Anitta".

O comentário foi feito na tarde desta quinta-feira (24) durante uma sequência de perguntas e respostas sobre a experiência de trabalhar no projeto de Luísa Sonza, que teve a participação de Anitta e Pabllo Vittar, 27. Entre detalhes de locação e filmagem, ele respondeu sobre trabalhar com a funkeira.

"Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas", afirmou ele ainda sobre sua experiência com Anitta. A cantora, porém, não gostou do que ouviu, assim como Luísa Sonza, que assina a música, que entrará em seu próximo álbum.

"Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska Filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente", desabafou Luísa Sonza no Twitter, onde recebeu o apoio de vários internautas.

Anitta também comentou, sem citar nomes: "Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não está mais na minha presença". Já no post de Luísa Sonza, ela lamentou ter indicado a produtora fazer "Modo Turbo".

A reportagem tentou contato com Alaska Filmes na tarde desta quinta para comentar o ocorrido, mas ainda não houve resposta.

"Modo Turbo" traz as três cantoras como personagens de um game, com direito a roupas estilosas, armas e até superpoderes. Tudo seguindo o estilo amine, que Pabllo admite amar e tenta "empurrar" às colegas. Esse é o primeiro feat entre Anitta e Pabllo desde que as duas brigaram em 2017 após a gravação do clipe de "Sua Cara"