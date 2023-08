Luísa Sonza debocha após ter sido acusada de suposto pacto com o demônio em nova música

Diante da repercussão, a própria cantora gaúcha retrucou os usuários com uma indireta, repostando uma imagem de costas, mostrando seu cabelo em maio de 2016. "Meu cabelo antes de fazer o pacto", escreveu, acompanhando o texto com um emoji de choro.

Segundo Stavale, Luísa Sonza procurou um pacto com Lilith, "que transformou a personalidade dela, a tornou mais magnética, com mais libido e fez mais sucesso". "As entidades, que eram para estar sob controle dela, estão a dominando", frisou ele.

