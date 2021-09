Luísa Sonza comenta ameaças que sofre na Internet: 'Já recebi foto de arma'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza, 23, comentou sobre os ataques que sofre nas redes sociais e revelou que já chegou a receber até fotos de armas. Os relatos aconteceram em entrevista ao Poddelas, podcast conduzido por Tata Estaniecki, 27, e Bruna Unzueta.

"Qualquer coisa da minha vida, que está ao vivo, eu fico pensando o tempo todo que as pessoas estão me xingando muito e que a galera vai acabar comigo no outro dia. Eu tenho um monte de problemas assim na minha cabeça", afirmou Sonza.

Recentemente, a artista confirmou o término de seu namoro com o cantor Vitão, 22, e disse que apesar de não querer o rompimento "fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos".

Ela afirmou que possui processos na contra pessoas que a atacaram. "Processei muita gente, tem bastante. Tem ameaças de morte. Quando a ameaça é real tem que fazer boletim de ocorrência. Já recebi foto de arma, minha família também. Eu tenho que cuidar [para evitar ataques]."

"Eu entendo que cada um entrega o que pode na vida. Se as pessoas estão me entregando isso, é porque elas não estão bem, aprendi a entender as pessoas. Talvez um dia eu possa não estar bem e fazer uma merda com o outro", refletiu a artista.

Em maio deste ano, a cantora anunciou que ficaria afastada de suas redes sociais. Na época, ela foi atacada por haters que a relacionaram com a morte do filho do ex-marido dela, Whindersson Nunes. Abalada, ela chegou a adiar o lançamento do novo trabalho para cuidar da saúde mental.