Luísa Sonza comemora apresentação surpresa na avenida Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza, 23, fez uma apresentação surpresa em plena avenida Paulista, diante do MASP (Museu de Arte de São Paulo) na capital paulista, neste domingo (19). A cantora aproveitou que um dos cartões-postais da cidade fica fechado aos carros entre 8h e 16h para cantar e dançar acompanhada de dez bailarinos ao som da música "Anaconda" e outros sucessos. O hit, que foi lançado no dia 8 de dezembro nas plataformas musicais e no dia seguinte no YouTube, é uma parceria entre a cantora e compositora gaúcha e a norte-americana de origem porto-riquenha Mariah Angeliq. A canção integra o álbum "Doce 22". Sonza postou vídeos no Instagram comemorando a apresentação. "Anaconda na paulista: Deu tudo certo", escreveu ela. Pequena Lo e Pedro Sampaio estão entre os famosos que parabenizaram a artista pela iniciativa. O fim de semana da cantora foi agitado. Neste sábado (18), Sonza promoveu uma live que contou com as participações de Caetano Veloso e Alcione. A transmissão "Encontos que Não Têm Preço" teve o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar "afetados pela pandemia e pelas enchentes na região da Bahia e Minas Gerais", disse a artista. A live foi transmitida no YouTube oficial de Sonza e da Mastercard Brasil, e também teve transmissão ao vivo no canal pago Multishow.

