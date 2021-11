Luísa Sonza aparece cantando música de Vitão em vídeo

Recentemente, Sonza afirmou que está conseguindo curtir plenamente a vida pela primeira vez. Ela usou seu perfil do Twitter para deixar uma reflexão sobre seu processo de autoconhecimento no período. "Acabei de parar para pensar que é a primeira vez que eu estou de fato curtindo a minha vida. A minha. Só eu e ela. E ela é só minha."

Luísa ainda pediu que seu público não ataque Vitão depois da confirmação do rompimento. "Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento", disse.

"Quando eu não puder você aqui. Mas se hoje eu beber só um pouco mais do que eu deveria beber, baby. Não me recuse, não me ignore, quem sabe um gole", diz o trecho da canção que Sonza aparece entoando nos registros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.