Luisa Mell monta força-tarefa para ajudar brasileiros com pets em Israel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista da causa animal Luisa Mell foi às redes sociais para pedir ajuda aos seguidores que conheçam brasileiros presos na guerra de Israel e que não conseguem voltar ao Brasil com seus animais de estimação.

Segundo ela, há um contato direto entre ela e o governo israelense para que essas pessoas consigam embarcar com seus pets, mas é necessário mais informações para que possam conseguir um voo de volta para casa.

"Estou em contato com governo de Israel, preciso saber se tem brasileiros que não estejam conseguindo embarcar com seus pets. Se você conhece alguém lá, preciso disso rápido", disse Luisa, que é judia.

Muitos deles têm desembarcado no Brasil em voos da FAB (Força Aérea Brasileira), mas há quem tente pegar voos comerciais. "Preciso do número do voo, nome, tamanho do pet e data para passar para uma ativista que está em contato comigo. Ela, inclusive, está com parentes sequestrados e mesmo assim tenta me ajudar", disse.

O primeiro grupo de brasileiros repatriados de Israel chegou a Brasília na madrugada desta quarta-feira (11) e trouxe relatos de pânico, mas demonstraram alívio por terem voltado para casa em segurança.

O voo da FAB (Força Aérea Brasileira) repatriou 211 cidadãos que solicitaram ajuda do governo brasileiro para deixar Israel após os ataques do grupo terrorista Hamas no último sábado (7) —o país do Oriente Médio passa agora pelo mais grave conflito em décadas.