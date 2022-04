Luisa Arraes e Caio Blat recebem ajuda de famosos para encontrar gatinha sumida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Luisa Arraes e Caio Blat convocou famosos para ajudarem na busca pela gatinha cinza Buriti que se perdeu no bairro do Jardim Botânico, no Rio. Ambos já estão colando cartazes em postes na rua e oferecendo até recompensa por qualquer pista.

"Nossa gatinha Buriti está desaparecida no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Ela tem coleirinha com telefone. Estamos desolados", publicou Caio com uma foto do animal.

Ex-mulher dele e amiga de Luisa, a atriz Maria Ribeiro resolveu ajudar no apoio e também fez uma publicação. "Alô, Jardim Botânico! Procura-se uma gata cinza chamada Buriti. Ela usa uma coleira com o telefone de sua dona, minha comadre Luisa Arraes, que está oferecendo recompensa e gratidão eterna", escreveu.

Além dela, outras celebridades têm compartilhado e auxiliado no que podem, como a atriz Letícia Sabatella. "Que encontre a pequena", torce. "Vai dar certo", escreveu Dadá Coelho. "Nossa! Repassando! Vai achar, ela vai voltar", disse Bárbara Paz.

Luisa também recorreu às redes para agradecer. "Obrigada a todo mundo que está compartilhando, me escrevendo, ajudando praticamente ou psicologicamente. Olha que eu amo ajudar, sou amiga de perrengue, mas receber isso tudo em troca quando a gente precisa é realmente uma coisa extraordinária. Está me fazendo acreditar na humanidade, nos laços. Ainda não sabemos se ela vai voltar, mas estamos fazendo absolutamente tudo que é possível."

A gatinha é famosa e deu às caras no último episódio da série "Amor e Sorte" (Globo, 2020), gravado pelo casal durante a pandemia diretamente da casa deles.

Na ocasião, eles disseram que a gravação ajudou até mesmo no relacionamento. "Fazer uma série dentro de casa é uma experiência muito radical. Nós aprendemos a decidir tudo juntos, dando palpites um no trabalho do outro. Aprendemos a ter essa troca. Após as DRs diárias, a gente ia entrando em acordo. Todo dia era um avanço na relação de tipo um mês", afirma Luisa.

De acordo com Blat, por mais que tenha ocorrido algum estresse, tudo era resolvido. E o resultado foi um dos trabalhos mais legais e desafiadores que ambos já fizeram. "Nós ficamos um dia juntos, começamos a brigar por tudo. Aí cada um ia para sua casa e depois voltava ao normal. Sempre vamos ser parceiros."