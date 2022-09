Luís Francisco Carvalho Filho recebe convidados em lançamento de livro em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Luís Francisco Carvalho Filho recebeu convidados para o lançamento de seu livro "Newton" na Livraria Megafauna, no centro de São Paulo, no sábado (10).

O evento reuniu empresários, juristas, jornalistas e personalidades. Entre os presentes estavam o escritor Marcelo Rubens Paiva, o apresentador Marcelo Tas, a diretora Mika Lins e a cantora Lívia Nestrovski.

Ainda passaram por lá o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e sua esposa, a empresária Lucília Diniz, o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, a sócia da editora Fósforo e da livraria Megafauna, Fernanda Diamant, e o ex-presidente do São Paulo Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco.

A publicação, que sai pela editora Fósforo, traduz a insatisfação com a Justiça a narra a história de um escritor —Newton, que dá título à obra. Cada um dos 17 capítulos consiste num diálogo do personagem com um interlocutor diferente, do tabelião ao promotor, da juíza ao escrivão.