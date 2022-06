Ludmilla se arrepende de zoar Simaria e pede desculpas: 'Zero intenção de magoar'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ludmilla desabafou em suas redes sociais na tarde deste domingo (19), após ser alvo de várias críticas por uma brincadeira que vez coma cantora Simaria. A funkeira reproduziu um meme da sertaneja tocando piano durante uma entrevista que viralizou e pediu desculpas à irmã de Simone. Ludmilla explicou que apagou imediatamente a postagem ao ser alertada sobre

"Eu e a Simaria somos amigas próximas há um bom tempo. A Simaria que eu conheço é divertida, alto astral e sempre faz brincadeiras como essa, que me fazem rir muito. Sempre criamos apelidos uma para a outra e zoamos muito, sempre no humor. Nós somos assim! Quanto ao vídeo, que por sinal já tinha virado meme, eu não sabia o contexto da entrevista, só vi partes cortadas que saíram nos perfis de Instagram de fofoca", começa Ludmilla.

A cantora admitiu que jamais zombaria de uma amiga sabendo o contexto geral da entrevista e do vídeo. "Mandando todo meu amor para minha amiga Simaria, que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou muitas risadas", explica ela que ainda assumiu ter ficado chateada com as críticas.

"Saúde mental não é brincadeira e eu jamais brincaria com algo do tipo. Te amo e estou com você, Simaria", destacou ela, que ainda mandou um recado para os críticos: "Mais amor no coração, galera".