Ludmilla rebate críticas sobre ter interferido no BBB 21: 'Estava engasgada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo (4), após se apresentar no Big Brother Brasil 21, Ludmilla rebateu críticas de que teria interferido no reality ao dizer durante o show, "respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo."

Ela disse que "estava engasgada" com vários acontecimentos recentes, como decisão judicial que liberou Val Marchiori de indenizá-la após a socialite ter dito que o cabelo da cantora estava "parecendo um Bombril", em comentário para um programa de TV, no Carnaval de 2016.

"Pra galera que tá falando que eu interferi no jogo ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem, semana passada eu acabei perdendo na justiça pra uma racista e o juiz alegou liberdade de expressão. E ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Dorme com esse barulho aí", afirmou ela em vídeos postados no Instagram.

"Ainda teve aquele produtor lá falando do funk", completou Ludmilla em referência a declaração de Rick Bonadio, 51, que se disse envergonhado com o fato de Cardi B incluir em sua apresentação no Grammy da música 'WAP" remix de funk feito por Pedro Sampaio.

A cantora acrescentou que o fato de João e Camilla, do BBB, celebrarem a frase dela contra o racismo é "é porque eles sofrem na pele, eles sabem o que é isso".

Antes do show de Ludmilla no reality, durante a tarde de sábado (3), Rodolffo comparou a peruca que usava no Castigo do Monstro com o cabelo de João. O professor considerou o comentário racista e chorou ao falar sobre o assunto com Camilla.

Nas redes sociais, Ludmilla ainda rebateu comentários por usar o cabelo liso no show do BBB. "O fato de eu estar usando uma lace lisa não anula as minhas raízes, meu cabelo é crespo e meu local de fala sobre o racismo que eu sofro continuam. Não sejam ignorantes", acrescentou ela.

"E quem não gostou, quaquer coisa me bota no paredão", concluiu.