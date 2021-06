Ludmilla e Brunna Gonçalves renovam votos de casamento em viagem ao Caribe

As duas aproveitaram a data para dedicar a cerimônia aos casais LGBT que não podem compartilhar seu amor neste Dia dos Namorados por causa de homofobia. "A gente quer oferecem essa renovação de votos a todas as pessoas que não podem se assumir por causa da família. Mas olha, a gente quer dizer que o amor de vocês não é menos que o de ninguém, é igual ao de todo mundo", disseram.

