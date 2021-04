Ludmilla é acusada de uso indevido de imagem em clipe e será intimada

A curiosidade é que o clipe foi gravado "em silêncio". Com a ajuda de um ponto eletrônico, apenas ela escutava a canção, dublava a letra e dançava, já que a melodia não poderia vazar antes do tempo. Os moradores da comunidade fizeram fotos e filmaram suas reações sem poder ouvir a música.

Ela afirma ser conteúdo público e facilmente encontrado por qualquer um que faça uma busca com o nome da música. Por fim, informa que enquanto o videoclipe estiver disponível online a perpetuação do dano será inevitável.

A mulher em questão, de acordo com o processo que ainda não teve mérito julgado, alega que o conteúdo publicado segue disponível para qualquer usuário da internet, cadastrado ou não naquela rede e seguidor ou não do perfil da requerida. Ela não quer ter sua imagem atrelada ao ritmo.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está sendo requerido que haja a exclusão da imagem em que a senhora aparece sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 25, deverá ser intimada a prestar esclarecimentos com relação às imagens de seu clipe da música "Rainha da Favela", gravado na Rocinha, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.