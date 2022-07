Ludmilla diz que marca 'Numanice' foi registrada por outra pessoa: 'Culto ameaçado'

"O nosso pagodinho já virou religião! Vai dar tudo certo meu povo, fé no pai", completou. Em outro tuíte, ela ainda brincou com uma possibilidade nova de nome: "Lista de convidados para o próximo Numaraiva, se você quer ir, deixe aqui o seu nome".

"Já estou correndo aqui para resolver com a minha equipe, mas quero que vocês mandem muita energia positiva. A nossa pregação não pode acabar!", disse. Em outro tuíte, ela disse que o dono da marca "está de boa" e que em breve deve voltar com novas notícias.

