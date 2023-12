Ludmilla compartilha foto com Beyoncé e comemora

Galeria Imagens da cantora Ludmilla Ludmila Oliveira da Silva é uma cantora, compositora, dançarina e empresária brasileira https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/42870-ludmilla *** Na foto compartilhada, as duas aparecem lado a lado sorrindo para a câmera. Ludmilla também publicou uma segunda foto, em que está deitada no chão após o encontro.

"Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito @beyonce você mudou minha vida, obrigada por existir thanks @4iamivy for this (segunda foto sou eu depois de receber a foto, quem tá postando é a minha alma)", escreveu Lud, emocionada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tão esperado encontro entre Beyoncé e Ludmilla agora está eternizado em imagens. A cantora brasileira compartilhou neste sábado (23) sua foto com a estrela americana, tirada durante a passagem de Beyoncé por Salvador, na Bahia, para um evento do filme "Renaissance".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.