Lucy Ramos assume liderança no Dança dos Famosos com elogio do júri

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (18) Lucy Ramos levou a melhor na disputa feminina ao som do funk, no Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão (Globo). Após Fausto Silva anunciar que Danielle Winits estaria fora desta rodada por ter se machucado em um dos ensaios, a vencedora da noite, Isabeli Fontana, Luiza Possi, Guta Stresser e Giullia Buscacio começaram as apresentações.

Léo Santana, Carol Ribeiro e Bárbara Paz compuseram o júri artístico. Já o júri técnico ficou a cargo de Tainá Grando e Octávio Nassur. A primeira a dançar foi Lucy Ramos ao som de "Cobra Venenosa", de Ludmilla. "Você é classuda dançando funk. É classuda até jogando a raba. Vi passinho, vi chão e o veneno escorrendo", elogiou Grando.

Isabeli Fontana requebrou com o hit "Paredão", de Kevinho, Jottapê e Dadá Boladão. A modelo foi elogiada por Ribeiro, que exaltou a evolução da colega de profissão. "Ela se jogou, mas eu não me arrisco. Acho lindo de ver, mas na hora de dançar, não vai não! Mas vou dar 10, porque estou te vendo crescer", ressaltou.

"Braba", de Luisa Sonza, agitou a coreografia de Luiza Possi que agradou os jurados, mas deixou transparecer o nervosismo, conforme comentaram os integrantes do júri técnico. Para Nassur, ela "foi muito linear na coreografia", o que o fez sentir falta de contraste. Já Grando ressaltou a diferença entre "carão" e nervosismo. "Não deixe isso transparecer", aconselhou.

Guta Stresser foi a penúltima a se apresentar e apresentou coreografia para a música "Não Sou Obrigada", de Pocah. A intérprete de Bebel, do seriado "A Grande Família" (Globo, 2001-2014) agradeceu pela oportunidade de relembrar a personagem, que curtia funk. Bárbara Paz se empolgou com a apresentação da colega: "Como é bom brincar de ser atriz. Eu enxerguei isso de novo, de incorporar o funk, amei ter visto essa alegria que precisamos de volta, então minha nota é 10".

Finalizando a noite, Giullia Buscacio se apresentou ao som de "Combatchy", parceria de Anitta, Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca. A artista reconheceu que estava "fazendo coisas que nem imaginava". "Sempre tem coisas para melhorar, mas nada que tire o brilho da apresentação que vocês fizeram", ressaltou Grando.

Com o encerramento das apresentações e também das avaliações o placar final ficou assim: Lucy Ramos na liderança com 177 pontos, seguida por Giulia Buscaccio (176,8), Luiza Possi (176,7), Isabeli Fontana (175,2) e Guta Stresser (174,2). Danielle Winits não foi citada no ranking final pela impossibilidade de participar desta etapa da competição.