Luciano Szafir tem melhora evolutiva e não precisa mais de ventilação mecânica

Filha do ex-casal, Sasha Meneghel, 22, também se manifestou nas redes sociais. Em lua de mel, após o casamento com o cantor João Figueiredo, ela estava nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil para ficar perto da família.

Xuxa, 58, comentou publicamente pela primeira vez a internação do ex-marido. "A vacina demorou. 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar US$ 1 [R$ 5,26] por vacina e dizendo não à Pfizer e outras", reclamou a apresentadora, citando fatos que estão sendo apurados na CPI da Covid.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Luciano Szafir, 52, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentou uma melhora evolutiva na manhã deste sábado (10). Ele segue estável.

