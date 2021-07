Luciano Szafir tem alta após mais de um mês internado com Covid

O ator ficou três dias intubado e, no em 10 de julho foi extubado, mas permaneceu na UTI. No dia seguinte, Szafir fez um curto vídeo para acalmar os fãs. Em poucas palavras e bastante emocionado, disse que estava bem. "Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que estou vivo, para agradecer", afirmou.

Szafir foi internado no dia 22 junho, após receber diagnóstico positivo para a Covid-19. Inicialmente, ele ficou em um quarto isolado e teve apenas sintomas leves. Porém, no dia 7 de julho o quadro do artista se agravou e ele precisou fazer uma cirurgia no abdômen.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.