Luciano, na estrada com os Amigos, nega que vá se separar de Zezé Di Camargo

Mas Luciano diz que a sua incursão solo foi um projeto isolado e não terá continuidade. "Não tenho carreira cristã. Foi um projeto isolado que fiz durante a pandemia. Eu não me preocupo. Vivo o hoje, com meu irmão, e vou cantar com ele enquanto Deus permitir."

Nos últimos anos, a dupla trabalhou em projetos solos. Em outubro de 2020, Luciano lançou o álbum de louvores "A Ti Entrego", e em fevereiro de 2022 Zezé fez o disco "Rústico", com o objetivo, ele afirmou, de resgatar a sua "essência de homem do campo".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.