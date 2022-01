Luciano já viveu relacionamento aberto e quer fama após o BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e bailarino Luciano Estevão, 28, é o segundo nome confirmado para a 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). Ele também faz parte do grupo Pipoca da edição e afirmou ser "um cara extremamente competitivo". Nascido e criado em Florianópolis, Santa Catarina, ele ingressou no balé clássico com 5 anos. Quando adulto, começou a trabalhar como modelo e atualmente interpreta o personagem Lipe, no canal do YouTube Gato Galactico. Luciano diz que sua veia artística sempre foi incentivada por sua mãe, e que adora ser o centro das atenções. Ele já viveu um relacionamento não-monogâmico por oito anos e, agora, entra na casa comprometido. Nas horas vagas, ele gosta de dançar e preparar drinks que aprendeu quando trabalhava como barman. Ele afirma que após o programa quer ser "rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping". Quanto ao relacionamento com os demais participantes do reality, Luciano acredita que será fácil de conviver por ser bastante desenvolto, persuasivo e convincente. Ele ainda diz ver dificuldade em identificar maldade nas ações de outras pessoas, e que sempre tenta apaziguar brigas. Além de Luciano, Laís também foi confirmada no grupo Pipoca do elenco da 22ª edição do reality, que estreia na próxima segunda-feira, dia 17. A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.

