Luciano Huck fala sobre transplante de Faustão: 'Simbólico que tenha acontecido num domingo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Huck se manifestou nas redes sociais sobre o transplante de coração a que o colega foi submetido neste domingo (27) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Herdeiro do horário de Faustão na Globo --foram mais de 30 anos de Domingão do Faustão--, o colega considerou que o dia da realização da cirurgia foi um bom sinal.

"Feliz demais com a notícia de que o transplante de Faustão foi um sucesso", afirmou Huck. "Simbólico que a operação tenha acontecido num domingo, dia que ele nos alegrou por tantas décadas. Desejo pronta recuperação pra você, meu amigo. É fé em Deus."

Segundo boletim médico do hospital, Faustão está na UTI após o procedimento, que durou 2h30. "As próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz comunicado assinado pelo cirurgião cardiovascular Fábio Antônio Gaiotto, pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto.

Assim como vários anônimos, vários famosos também comentaram a cirurgia e disseram estar na torcida pelo apresentador. Ticiane Pinheiro publicou uma foto ao lado de Faustão nas redes sociais e afirmou: "Que alegria e que emoção saber que nosso querido amigo Faustão já está com seu coração novo!!!". "Agora estamos torcendo para que ele tenha uma excelente recuperação", escreveu, complementando com a hashtag #doacaodeorgaos.

Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, saiu em defesa do apresentador, após ter se deparado nas redes sociais com questionamentos sobre a rapidez com que o transplante foi realizado. "1- Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem-sucedido. 2- Informem-se antes de julgar", publicou o jovem nos stories.

"Por fim, um exercício de empatia após ver muita gente dizer: 'Não quero doar, pois pode haver muita coisa errada no sistema'. Ponha-se no lugar do outro: se fosse você, precisando de um órgão para ficar vivo, tenho certeza absoluta que esperaria muito o 'sim' de alguém à doação", complementou.

Já a atriz Elaine Mickely contou que continua mandando energias positivas para Faustão. "Querido amigo Fausto, você não imagina o quanto oramos por você, pela família inteira, como estamos felizes e emocionados nesse momento", disse. "Deus não nos abandona nunca!!! Somente ele faz o impossível em nossas vidas!!! O Senhor continuará presente em sua recuperação e desde já desejamos que isso ocorra o mais rápido possível!!!"

"Muito em breve estaremos celebrando a sua vida juntos, queridos!", disse, marcando a mulher do apresentador, Luciana Cardoso, e o filho mais velho do casal, João Guilherme Silva. "Deus continue abençoando vocês e todos os familiares! Amamos vocês."